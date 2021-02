Belen Rodriguez: forte rivelazione alla Toffanin (Di domenica 21 febbraio 2021) Belen Rodriguez da pochissimo è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. La modella argentina ha parlato per la prima volta in televisione della sua storia d’amore con Antonio Spinalbese e della sua gravidanza, raccontando anche un retroscena inedito. La bella Belen Rodriguez ha deciso di raccontarsi in un’intervista a Verissimo. La showgirl argentina ha parlato della sua gravidanza e della sua storia d’amore alla fantastica Silvia Toffanin. La Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di domenica 21 febbraio 2021)da pochissimo è stata ospite di Silviaa Verissimo. La modella argentina ha parlato per la prima volta in televisione della sua storia d’amore con Antonio Spinalbese e della sua gravidanza, raccontando anche un retroscena inedito. La bellaha deciso di raccontarsi in un’intervista a Verissimo. La showgirl argentina ha parlato della sua gravidanza e della sua storia d’amorefantastica Silvia. La Articolo completo: dal blog SoloDonna

Dorian221190 : RT @MediasetPlay: Diventerà mamma per la seconda volta: oggi a #Verissimo l'emozionante racconto di Belen Rodriguez ?? Appuntamento alle 16… - KtrRome : “Quando vedo l’amore mi emoziono, perché oggi scarseggia” che meraviglia gli eterni innamorati. Innamorati dell’a… - VanityFairIt : Ospite di C'è posta per te, il ballerino e conduttore ha parlato dei valori trasmessi dai suoi genitori e del grand… - lilly0971 : @Marco62889638 Un po’ come per gli uomini sbavare per Belen Rodriguez e Monica Bellucci - ClarabellaBest : #Verissimo Leggi 'Belén Rodriguez: 'Nessuno mi può giudicare'' su Mediaset Play -