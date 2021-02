Addio Mara Venier, per Domenica In sarebbe un lutto (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’Addio di Mara Venier ormai è nell’aria. Fatto sta che per Domenica In questo sarebbe davvero un lutto. Andiamo a vederci chiaro. Lo scorso ottobre la zia della televisione aveva sottolineato: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima edizione. Dall’anno prossimo sarò tutta tua”. Una voce che aveva fatto tremare i vertici Rai, Leggi su youmovies (Di domenica 21 febbraio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. L’diormai è nell’aria. Fatto sta che perIn questodavvero un. Andiamo a vederci chiaro. Lo scorso ottobre la zia della televisione aveva sottolineato: “Nicola, ti giuro che questa è la mia ultima edizione. Dall’anno prossimo sarò tutta tua”. Una voce che aveva fatto tremare i vertici Rai,

GiElleDiElle : Con il commiato di @peppeprovenzano dal #GovernoDraghi dico definitivamente addio alle speranze per la riapertura d… - mara__mg4 : @rosa0956923244 No! Ha detto non tanto per l’uscita perché mancano pochi giorni, ma per il suo percorso e perché gl… - BPTrading_GS : @Fabopolis @lordfrappo @mara_carfagna Immaginavo. Rispetto comunque la tua decisione, siamo nel tuo profilo. #Addio. - Mara__19 : Si infatti raga. Felice per crocc. E voi zengavo prendetevi pure sto # #zelinda. Io scendo dalla nave, me so rotta.… -