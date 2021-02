Zenit San Pietroburgo, lo strano sogno di Lovren: “Vorrei pilotare un caccia come in Top Gun” (Di sabato 20 febbraio 2021) Il sogno nel cassetto di Dejan Lovren.Milan-Inter, l’anteprima del match: il derby della verità, chi vince a San Siro indirizza una stagioneIl difensore croato in forza all Zenit San Pietroburgo ha un desiderio di certo non comune ossia quello di pilotare un caccia. L'ex Liverpool, nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club russo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni curiose e affascinanti.Milan-Inter, Leao: “Scudetto e Champions League obiettivi concreti. Sarei potuto essere nerazzurro, vi racconto”"Non so se sia possibile, ma il mio grande sogno è sempre stato quello di pilotare un caccia. Non ho idea di come poter realizzare questo desiderio perché ovviamente c’è bisogno di ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 febbraio 2021) Ilnel cassetto di Dejan.Milan-Inter, l’anteprima del match: il derby della verità, chi vince a San Siro indirizza una stagioneIl difensore croato in forza allSanha un desiderio di certo non comune ossia quello diun. L'ex Liverpool, nel corso di un'intervista concessa ai canali ufficiali del club russo, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni curiose e affascinanti.Milan-Inter, Leao: “Scudetto e Champions League obiettivi concreti. Sarei potuto essere nerazzurro, vi racconto”"Non so se sia possibile, ma il mio grandeè sempre stato quello diun. Non ho idea dipoter realizzare questo desiderio perché ovviamente c’è bidi ...

