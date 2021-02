Verissimo, Belen Rodriguez apre il suo cuore sulla seconda gravidanza: “Un viaggio diverso” (Di sabato 20 febbraio 2021) È un momento d’oro per Belen Rodriguez, incinta del suo secondo figlio, il primo in coppia con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl mette a nudo le sue emozioni in un’intervista a Verissimo, in cui rivela il sesso e il nome del nascituro. “La vivo sicuramente con maggior consapevolezza” il suo commento sulla gravidanza. Belen Rodriguez al settimo cielo Belen Rodriguez ha riscoperto la bellezza dell’amore, dopo la brusca rottura con l’ex Stefano De Martino e padre di suo figlio Santiago. La showgirl argentina è infatti pazzamente innamorata di Antonino Spinalbese, suo nuovo fidanzato da ormai diversi mesi. La loro love story procede a gonfie vele e la Rodriguez ha davvero ritrovato il sorriso. Non solo ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 20 febbraio 2021) È un momento d’oro per, incinta del suo secondo figlio, il primo in coppia con il nuovo fidanzato Antonino Spinalbese. La showgirl mette a nudo le sue emozioni in un’intervista a, in cui rivela il sesso e il nome del nascituro. “La vivo sicuramente con maggior consapevolezza” il suo commentoal settimo cieloha riscoperto la bellezza dell’amore, dopo la brusca rottura con l’ex Stefano De Martino e padre di suo figlio Santiago. La showgirl argentina è infatti pazzamente innamorata di Antonino Spinalbese, suo nuovo fidanzato da ormai diversi mesi. La loro love story procede a gonfie vele e laha davvero ritrovato il sorriso. Non solo ...

