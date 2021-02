Tutino stende l’Ascoli | la Salernitana resta in alta quota Paura per Dziczek

(Di sabato 20 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiAscoli – Al “Del Duca” lasi impone sulper due reti a zero. Al 2? vantaggio granata: assist di Capezzi e tocco vincente di. Al 7? ancora ospiti pericolosi:serve Casasola che prova un diagonale, respinge Leali. Al 10? altra occasione per i granata con una conclusione di Gondo parata da Leali. Al 24? raddoppio dellaconche realizza la sua doppietta personale. Il primo tempo si chiude con la formazione di Castori avanti nel punteggio. Al 7? della ripresa granata pericolosi con una conclusione diche si stampa sulla traversa. Finisce 0-2 e i granata tornano al successo ma la partita è stata segnata da attimi dinel finale per il granata: ...

ilgiovanemassi : RT @sportli26181512: #SerieB, #Salernitana e Venezia al secondo posto: #Cittadella ko: Tutino stende l'Ascoli, Johnsen e Aramu l'Entella. T… - sportli26181512 : #SerieB, #Salernitana e Venezia al secondo posto: #Cittadella ko: Tutino stende l'Ascoli, Johnsen e Aramu l'Entella… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutino stende

anteprima24.it

... alla mezz'ora i granata hanno una grossa opportunità conche si procura un calcio di rigore. Santaniello s'invola verso la porta, Mulè lo. Per l'arbitro è chiara occasione da rete e, ...... l' Ascoli ha sconfitto il Lecce , il Venezia batte il Frosinone , il Vicenzail Pordenone e ... 28', 56' Dionisi Salernitana - Chievo 1 - 1 23', 50' De Luca Brescia - Cittadella 3 - 3 7' ...Non c'è derby senza polemiche e così è stato anche tra Juve Stabia e Avellino. I lupi hanno espugnato il "R.Menti" per 1-0 ma le vespe reclamano per ...I toscani fermati sul 2-2, successo dei brianzoli contro il Vicenza. Pareggi per Salernitana e Cittadella, l'Ascoli stoppa Nesta ...