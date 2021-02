Serie A, alla Lazio basta Luis Alberto per piegare la Sampdoria. Inzaghi è terzo (Di sabato 20 febbraio 2021) alla Lazio basta una rete di Luis Alberto per piegare una buona Sampdoria allo stadio Olimpico, la squadra di Inzaghi batte 1-0 Ranieri. Prova comunque generosa dei genovesi che restano in partita fino alla fine.LA PARTITALa Lazio è chiamata obbligatoriamente a rispondere dopo il ko di domenica scorsa contro l'Inter. La squadra di Inzaghi approccia bene la partita, che poi scorre sui binari dell'equilibrio fino al gol spacca partita di Luis Alberto, bravo a spedire in rete un bel destro a giro. Simpatico il siparietto dell'esultanza dello spagnolo che dedica i festeggiamenti in stile Spider-man al figlio. Secondo tempo che vede partire forte la Lazio, ... Leggi su itasportpress (Di sabato 20 febbraio 2021)una rete diperuna buonaallo stadio Olimpico, la squadra dibatte 1-0 Ranieri. Prova comunque generosa dei genovesi che restano in partita finofine.LA PARTITALaè chiamata obbligatoriamente a rispondere dopo il ko di domenica scorsa contro l'Inter. La squadra diapproccia bene la partita, che poi scorre sui binari dell'equilibrio fino al gol spacca partita di, bravo a spedire in rete un bel destro a giro. Simpatico il siparietto dell'esultanza dello spagnolo che dedica i festeggiamenti in stile Spider-man al figlio. Secondo tempo che vede partire forte la, ...

SkySport : Milan, Kessié: 'Il derby lo vinciamo noi e torniamo in testa alla classifica' - Raicomspa : Se la voce di #MatteoMartari vi fa precipitare davanti allo schermo e quell'aria da tenebroso non vi fa staccare gl… - emergency_ong : Corsa al parco? Serie TV sul divano? Unisciti alla #mymarathonforemergency, la prima #maratona che corri come vuoi… - germanocassese : RT @cmdotcom: Esclusivo, #Img contro #Suning: 'Staccato il segnale per la Serie A alla sua tv in #Cina per i mancati pagamenti'. #Inter, l'… - TucoRamirez19 : RT @xRedxVelvetx69: @MondoCamGirls Nuovo video!!! Iniziamo una nuova serie #ILGUARDONE# (video in cui è come se tu mi spiassi mentre faccio… -