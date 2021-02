Salto con gli sci: il team event misto di Rasnov va alla Norvegia su Slovenia e Austria (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è concluso da poco il team event misto a Rasnov, unico nel suo genere all’interno del calendario di Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2020-2021, e che avrà un’ulteriore applicazione soltanto ai Mondiali di Oberstdorf nella giornata di domenica 28. La Norvegia, con Maren Lundby, Daniel Andre Tande, Silje Opseth e Halvor Egner Granerud, porta a casa la vittoria soprattutto per merito del leader di Coppa del Mondo maschile, che fa capire una volta di più cosa sarebbe accaduto ieri senza squalifica per tuta irregolare. Il punteggio complessivo è di 968.7, che assomma il 481.4 della prima serie e il 487.3 della seconda. Piazza d’onore per la Slovenia, che paga il fatto di avere Ziga Jelar come quarto a saltare e deve cedere sul filo di lana in 945.3. Bene invece Nika ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Si è concluso da poco il, unico nel suo genere all’interno del calendario di Coppa del Mondo dicon gli sci 2020-2021, e che avrà un’ulteriore applicazione soltanto ai Mondiali di Oberstdorf nella giornata di domenica 28. La, con Maren Lundby, Daniel Andre Tande, Silje Opseth e Halvor Egner Granerud, porta a casa la vittoria soprattutto per merito del leader di Coppa del Mondo maschile, che fa capire una volta di più cosa sarebbe accaduto ieri senza squalifica per tuta irregolare. Il punteggio complessivo è di 968.7, che assomma il 481.4 della prima serie e il 487.3 della seconda. Piazza d’onore per la, che paga il fatto di avere Ziga Jelar come quarto a saltare e deve cedere sul filo di lana in 945.3. Bene invece Nika ...

