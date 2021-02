Quota 100 verso lo stop: addio previsto per il 31 Dicembre 2021 (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 31 Dicembre 2021 finirà la sperimentazione triennale di Quota 100. La riforma delle pensioni punta a evitare lo scalone con nuove soglie La riforma delle pensioni non ha trovato posto nei discorsi programmatici di Draghi. E la ragione è molto semplice: le forze parlamentari hanno idee molto diverse sulle politiche previdenziali. Trovare una sintesi non sarà una cosa facile, ma una riforma serve e dovrà esser fatta come si deve, se si vuole rilanciare il paese. Intanto c’è una data che incombe inesorabile: il 31 Dicembre 2021. È la scadenza naturale del periodo di sperimentazione triennale di Quota 100. Misura che non verrà rinnovata, da quanto si apprende dagli addetti ai lavori. Bisogna però evitare che il cosiddetto “scalone” derivante dalla fine di Quota 100 ... Leggi su zon (Di sabato 20 febbraio 2021) Il 31finirà la sperimentazione triennale di100. La riforma delle pensioni punta a evitare lo scalone con nuove soglie La riforma delle pensioni non ha trovato posto nei discorsi programmatici di Draghi. E la ragione è molto semplice: le forze parlamentari hanno idee molto diverse sulle politiche previdenziali. Trovare una sintesi non sarà una cosa facile, ma una riforma serve e dovrà esser fatta come si deve, se si vuole rilanciare il paese. Intanto c’è una data che incombe inesorabile: il 31. È la scadenza naturale del periodo di sperimentazione triennale di100. Misura che non verrà rinnovata, da quanto si apprende dagli addetti ai lavori. Bisogna però evitare che il cosiddetto “scalone” derivante dalla fine di100 ...

