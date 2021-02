Prima delle corna, l'altro dramma di Matilde Brandi: "Quando sono cominciati gli attacchi di panico", strazio privato (Di sabato 20 febbraio 2021) Aveva scosso Verissimo, la showgirl Matilde Brandi, rivelando in lacrime di essere stata tradita e lasciata dal marito. Un racconto emotivamente devastante, che aveva fatto commuovere anche la padrona di casa, Silvia Toffanin. Ora la ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiunge un altro doloroso tassello alle sue confidenze intime con un'intervista al settimanale DiPiù, in cui racconta la sua esperienza traumatica con gli attacchi di panico. "Ho cominciato a soffrire di attacchi di panico. Mi venivano spesso in aereo e in treno, creandomi tanti problemi". Tutto era legato alla malattia della madre, affetta dall'Alzheimer. Non appena sono iniziati i sintomi, tutta la famiglia è stata travolta. La madre di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Aveva scosso Verissimo, la showgirl, rivelando in lacrime di essere stata tradita e lasciata dal marito. Un racconto emotivamente devastante, che aveva fatto commuovere anche la padrona di casa, Silvia Toffanin. Ora la ballerina ed ex concorrente del Grande Fratello Vip aggiunge undoloroso tassello alle sue confidenze intime con un'intervista al settimanale DiPiù, in cui racconta la sua esperienza traumatica con glidi. "Ho cominciato a soffrire didi. Mi venivano spesso in aereo e in treno, creandomi tanti problemi". Tutto era legato alla malattia della madre, affetta dall'Alzheimer. Non appenainiziati i sintomi, tutta la famiglia è stata travolta. La madre di ...

