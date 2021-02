Prada Cup | Ineos vince una regata ma Luna Rossa è in vantaggio 5-1

(Di sabato 20 febbraio 2021) La “bergamasca”è a sole due vittorie dallaCup e quindi dalla sfida con i neozelandesi in Coppa America. MaTeam Uk tiene ancora aperta la sfida, con la barca costruita dalla Persino di Nembro comunque ancora avanti 5-1,ndo la seconda. Nella prima, dopo un avvio turbolento, con una penalità a testa per ciascuno degli equipaggi che lottano senza esclusione di colpi,nel finale allunga e trionfa sull’avversario confermando quello che si era già visto nelle prime quattro regate, tutte vinte. Nella seconda però gli avversari prendono subito il largo e controllano il. Gli italiani rimontano fino a 135 metri dagli inglesi e li mettono sotto pressione. Ma il ...

