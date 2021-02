Morte Mauro Bellugi: Inter e Bologna col lutto al braccio. Minuto di silenzio in Serie A (Di sabato 20 febbraio 2021) Inter e Bologna tributeranno il loro rispetto per Mauro Bellugi dopo la sua scomparsa: lutto al braccio per le sue ex squadre in Serie A Mauro Bellugi è scomparso all’età di 71 anni: l’ex difensore della Nazionale è venuto a mancare mentre era ricoverato all’ospedale Niguarda. Per onorare la sua memoria, Inter e Bologna (sue ex squadre) indosseranno il lutto al braccio nelle gare contro Milan e Inter. A San Siro, in occasione del derby, si osserverà un Minuto di silenzio e così su tutti i campi di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 febbraio 2021)tributeranno il loro rispetto perdopo la sua scomparsa:alper le sue ex squadre inè scomparso all’età di 71 anni: l’ex difensore della Nazionale è venuto a mancare mentre era ricoverato all’ospedale Niguarda. Per onorare la sua memoria,(sue ex squadre) indosseranno ilalnelle gare contro Milan e. A San Siro, in occasione del derby, si osserverà undie così su tutti i campi diA. Leggi su Calcionews24.com

