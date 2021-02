Migranti, 800 sbarchi a Lampedusa. E un barcone si ribalta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ignazio Riccio Il sindaco Toto Martello: “Se vogliamo che il Mediterraneo non sia più un mare di naufragi e diventi un mare di pace, è necessario un intervento dell'Europa” Continuano gli sbarchi di Migranti a Lampedusa, in Sicilia. Un barcone che trasportava 90 persone è approdato a Cala Pulcini; in meno di un giorno sono arrivati sull’isola quasi 800 stranieri, rendendo ancora più drammatica la situazione nell’Agrigentino. Nell'hotspot di contrada Imbriacola sono circa mille gli ospiti, a fronte di una capienza di 192 persone. Intanto, due donne, soccorse durante il naufragio dell'imbarcazione che si è ribaltata stanotte a circa quindici miglia da Lampedusa, sono entrate in travaglio e stanno per essere condotte a Palermo per il parto. "Fino ad ora sono 45 i ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 20 febbraio 2021) Ignazio Riccio Il sindaco Toto Martello: “Se vogliamo che il Mediterraneo non sia più un mare di naufragi e diventi un mare di pace, è necessario un intervento dell'Europa” Continuano glidi, in Sicilia. Unche trasportava 90 persone è approdato a Cala Pulcini; in meno di un giorno sono arrivati sull’isola quasi 800 stranieri, rendendo ancora più drammatica la situazione nell’Agrigentino. Nell'hotspot di contrada Imbriacola sono circa mille gli ospiti, a fronte di una capienza di 192 persone. Intanto, due donne, soccorse durante il naufragio dell'imbarcazione che si èta stanotte a circa quindici miglia da, sono entrate in travaglio e stanno per essere condotte a Palermo per il parto. "Fino ad ora sono 45 i ...

Aletosi81 : RT @francescatotolo: Torna l’invasione di #migranti (circa 800 in due giorni a #Lampedusa) e la flotta delle #ONG torna al completo, e @mat… - GianniCestra69 : RT @francescatotolo: Torna l’invasione di #migranti (circa 800 in due giorni a #Lampedusa) e la flotta delle #ONG torna al completo, e @mat… - ing_GregoriMrc : RT @francescatotolo: Sembra luglio ma è solo febbraio: ennesimo sbarco a #Lampedusa di 124 #migranti. Più di 800 immigrati nell’hotspot or… - CpiMaci : RT @francescatotolo: Torna l’invasione di #migranti (circa 800 in due giorni a #Lampedusa) e la flotta delle #ONG torna al completo, e @mat… - moniferr2 : RT @francescatotolo: Torna l’invasione di #migranti (circa 800 in due giorni a #Lampedusa) e la flotta delle #ONG torna al completo, e @mat… -