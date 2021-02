Masterchef 10, fuori la cino - barese Jia Bi: 'Sogno di unire due culture' (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha fatto sognare tutta la Puglia (e non solo), ma la sua avventura nella cucina di Masterchef Italia è terminata a un passo dalla finale per 'colpa' di un panettone fatto con la tecnica dell'azoto ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 20 febbraio 2021) Ha fatto sognare tutta la Puglia (e non solo), ma la sua avventura nella cucina diItalia è terminata a un passo dalla finale per 'colpa' di un panettone fatto con la tecnica dell'azoto ...

BiancaBerry88 : #MasterChefIt, ho fatto due chiacchiere con la cino-barese Jia Bi, uscita a un passo dalla finale. «Riso, patate e… - Jesss____ : RT @bimbadeltzvip: E FUORI LA CUOCA E FUORI LA SALAMA PRATICAMENTE SIAMO A MASTERCHEF - bimbadeltzvip : E FUORI LA CUOCA E FUORI LA SALAMA PRATICAMENTE SIAMO A MASTERCHEF - Kuzunzidwa : @MasterChef_it Oggettivamente più sotto degli altri, finto modesto, piagnistei per ogni cosa, elemosina dai giudic… - JGiuls_ : Sto recuperando Masterchef, e veramente sono iper contenta per Irene. Chi non ci passa veramente non ha idea del ma… -