L' India rurale volta la faccia a Narendra Modi

Leggi su panorama

(Di sabato 20 febbraio 2021) Milioni di agricoltori sono in protesta contro la riforma che privilegia i grandi gruppi nel settore che occupa il 60% della popolazione. Un'altra battuta d'arresto per un premier che basa il suo potere sulla personalità. L'attoreno Deep Sidhu, belloccio dallo sguardo penetrante, è diventato famoso in patria qualche anno fa interpretando uno spietato gangster in un film di successo. Ironia della sorte, oggi è ricercato per davvero dalla polizia. È sospettato di essere uno degli istigatori degli scontri avvenuti tra manifestanti e forze dell'ordine lo scorso 26 gennaio a Delhi, nel corso delle proteste contro la riforma agraria promossa dal governono, che ha spaccato il Paese. Suo complice sarebbe stato un vero criminale, tal Lakha Sidhana, diventato poi attivista. Sidhu ha però unito le opposte fazioni nell'atto di rinnegarlo. I ...