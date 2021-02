Incidente sulla Pontina, una persona finisce in ospedale: si transita su una sola corsia, veicoli in coda già da Ardea (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono ancora disagi alla circolazione per un Incidente verificatosi circa quaranta minuti fa sulla Pontina. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Aprilia: ancora adesso si registrano lunghe code in direzione sud/Latina con i veicoli in coda già a partire da Ardea. Incidente sulla Pontina oggi 20 febbraio 2021: un ferito Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia. Una persona è stata trasportata presso il locale pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Si circola su una sola corsia Al momento si transita sulla sola corsia di marcia lenta. Quella di sorpasso, anche se non è stata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 20 febbraio 2021) Ci sono ancora disagi alla circolazione per unverificatosi circa quaranta minuti fa. Il sinistro è avvenuto all’altezza di Aprilia: ancora adesso si registrano lunghe code in direzione sud/Latina con iingià a partire daoggi 20 febbraio 2021: un ferito Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale del distaccamento di Aprilia. Unaè stata trasportata presso il locale pronto soccorso per ricevere le cure del caso. Si circola su unaAl momento sidi marcia lenta. Quella di sorpasso, anche se non è stata ...

