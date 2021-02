Genova. La commerciante Clara Ceccarelli uccisa con 30 coltellate dall’ex Renato Scapusi (Di sabato 20 febbraio 2021) La Città di Genova teatro di un orribile omicidio. Una donna di 69 anni uccisa in pieno centro, attinta da 30 coltellate. Il delitto è avvenuto davanti a diversi testimoni, rimasti sotto choc. Un uomo all’ingresso del negozio di scarpe in via Colombo, nel pieno centro ha ucciso Clara Ceccarelli. La commerciante si è accasciata sul pavimento ed è morta. Alcuni passanti hanno inseguito l’assassino che però è riuscito a fare perdere le sue tracce, girando l’angolo verso via della Consolazione, non lontano da piazza Brignole, la zona dove tra l’altro viveva la stessa vittima. Renato Scapusi è stato poi arrestato dalla Squadra mobile. Ha ammesso il femminicidio. “Sono io l’assassino” ha affermato. Si tratta dell’ex compagno di Clara ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 20 febbraio 2021) La Città diteatro di un orribile omicidio. Una donna di 69 anniin pieno centro, attinta da 30. Il delitto è avvenuto davanti a diversi testimoni, rimasti sotto choc. Un uomo all’ingresso del negozio di scarpe in via Colombo, nel pieno centro ha ucciso. Lasi è accasciata sul pavimento ed è morta. Alcuni passanti hanno inseguito l’assassino che però è riuscito a fare perdere le sue tracce, girando l’angolo verso via della Consolazione, non lontano da piazza Brignole, la zona dove tra l’altro viveva la stessa vittima.è stato poi arrestato dalla Squadra mobile. Ha ammesso il femminicidio. “Sono io l’assassino” ha affermato. Si tratta dell’ex compagno di...

