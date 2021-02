Genoa – Verona 2-2 | Badelj agguanta il pari al 94?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 20 febbraio 2021) Nella XXIII giornata di Serie A ilospita ilallo stadio Marassi per una sfida tra due squadre in forma e che vogliono assolutamente vincere per continuare a scalare la classifica. Dopo l’arrivo di Ballardini i rossoblu hanno accumulato 6 risultati utili consecutivi che hanno permesso di uscire dalla zona retrocessione, il tecnico romagnolo punta oggi sulla coppia d’attacco Destro-Pjaca e può contare anche sul ritorno in campo di Criscito. Juric si affida invece a Lasagna che sarà supportato da Barak e Zaccagni. Cronaca diNonostante un avvio di gara lento, ilsi porta subito in vantaggio al 17? grazie al tocco al volo di Ilic su assist di Barak. 3? più tardi i gialloblu potrebbero raddoppiare ma Lasagna spreca a tu per tu con Perin, successivamente il ...