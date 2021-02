Covid, Iss: da inizio pandemia 85 casi su cento in 10 Regioni (Di sabato 20 febbraio 2021) Da inizio pandemia 85 casi su 100 di Covid sono stati diagnosticati in 10 Regioni: Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Sicilia, Toscana, Puglia e Liguria. Lo certifica il '... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 20 febbraio 2021) Da85su 100 disono stati diagnosticati in 10: Lombardia, Veneto, Emilia - Romagna, Campania, Piemonte, Lazio, Sicilia, Toscana, Puglia e Liguria. Lo certifica il '...

Agenzia_Ansa : #Iss: 'Evitare contatti, stare a casa'. Tre Regioni verso l'arancione #covid #ANSA - repubblica : Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - Agenzia_Ansa : Nuova indagine dell'Iss sulle #varianti Uk, Brasiliana e Sudafricana. In tutta Italia su 1.058 campioni da 4 macro… - giuseppegavazza : RT @repubblica: Covid, Iss: 'Con il vaccino dimezzati i contagi tra gli operatori sanitari' - FatimaCurzio : RT @RaiNews: #Covid, l'85% dei casi diagnosticati in Italia da inizio pandemia sono stati diagnosticati in 10 regioni -