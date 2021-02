Conte come Carneade. I potenti della terra lo “cancellano” a tempo di record. Ora l’idolo è Draghi (Di sabato 20 febbraio 2021) Dimenticato a tempo di record. come un Carneade qualunque. Abbandonato come una scarpa vecchia. Il tavolo dei potenti, vedi il G7 di ieri, sembra non ricordarsi più di Giuseppe Conte. Sì l’ex premier italiano, l’avvocato del popolo, che ha gestito la pandemia a suon di Dpcm. Fino a qualche settimana fa stimato e apprezzato dai vertici dell’Unione europea. E dalla Casa Bianca. La cancelliera Merkel gli riservò un trattamento cordiale, molto diverso da quello con i ‘pericolosi’ sovranisti. Draghi oscura Conte. Il G7 ha già dimenticato l’ex premier Ma è bastato l’arrivo di Draghi per cancellare con un colpo di bianchetto il curriculum europeo di Conte, faticosamente conquistato. Un po’ impacciato al ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 20 febbraio 2021) Dimenticato adiunqualunque. Abbandonatouna scarpa vecchia. Il tavolo dei, vedi il G7 di ieri, sembra non ricordarsi più di Giuseppe. Sì l’ex premier italiano, l’avvocato del popolo, che ha gestito la pandemia a suon di Dpcm. Fino a qualche settimana fa stimato e apprezzato dai vertici dell’Unione europea. E dalla Casa Bianca. La cancelliera Merkel gli riservò un trattamento cordiale, molto diverso da quello con i ‘pericolosi’ sovranisti.oscura. Il G7 ha già dimenticato l’ex premier Ma è bastato l’arrivo diper cancellare con un colpo di bianchetto il curriculum europeo di, faticosamente conquistato. Un po’ impacciato al ...

