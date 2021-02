Challenger Biella II 2021, Lorenzo Musetti vince in rimonta contro Andreas Seppi e conquista la Finale! (Di sabato 20 febbraio 2021) Grinta e determinazione. Lorenzo Musetti prevale nel derby azzurro contro Andreas Seppi (n.108 del ranking) nella semifinale del Challenger di Biella II. Sul veloce indoor italiano il classe 2002 si è imposto in rimonta per 3-6 6-3 6-4, venendo fuori alla distanza e trovando la chiave per fare male all’avversario dalla seconda frazione in avanti. Per Musetti un buon apporto dal servizio (7 ace), vincendo il 69% dei quindici con la prima di servizio in campo e il 52% con la seconda e raccogliendo in risposta alla seconda in battuta di Seppi il 42% dei quindici vinti. Con questo risultato Lorenzo sale in classifica al n.115 del mondo (best ranking), avvicinandosi sempre di più alla tanto ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) Grinta e determinazione.prevale nel derby azzurro(n.108 del ranking) nella semifinale deldiII. Sul veloce indoor italiano il classe 2002 si è imposto inper 3-6 6-3 6-4, venendo fuori alla distanza e trovando la chiave per fare male all’avversario dalla seconda frazione in avanti. Perun buon apporto dal servizio (7 ace),ndo il 69% dei quindici con la prima di servizio in campo e il 52% con la seconda e raccogliendo in risposta alla seconda in battuta diil 42% dei quindici vinti. Con questo risultatosale in classifica al n.115 del mondo (best ranking), avvicinandosi sempre di più alla tanto ...

