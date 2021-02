Bonaccini | Regioni chiedono incontro urgente a governo | cambiare passo

(Di sabato 20 febbraio 2021) 'Lavoro comune e intesa fra tutte leche presenteranno aluna piattaforma di proposte in vista del prossimo Dpcm, nella convinzione che occorra un deciso cambio dinella campagna ...

AnnalisaChirico : Chiusura impianti da sci, il pres Conferenza delle Regioni @sbonaccini: “Mai più con così poco preavviso, oltre al… - MediasetTgcom24 : Impianti sci chiusi, Bonaccini: 'Stupore e sconcerto' #coronavirus - MenabueManuela : RT @marcodifonzo: Bonaccini alla fine della conferenza delle Regioni: - MattiaGallo17 : RT @marcodifonzo: Bonaccini alla fine della conferenza delle Regioni: - Robbetta : RT @marcodifonzo: Bonaccini alla fine della conferenza delle Regioni: -

Ultime Notizie dalla rete : Bonaccini Regioni

Così il presidente della Conferenza delle, Stefano, che spiega: 'Anche per questo abbiamo chiesto al governo un incontro urgente. La priorità adesso è la campagna vaccinale. Sta ...... ovvero di restrizioni omogenee per l'intero territorio nazionale, si registrano dissensi all'interno della Conferenza delle. Sulla proposta avanzata ieri dal presidente Stefano...Stefano Bonaccini, il primo a lanciare l’idea dopo l’ingresso dell’Emilia-Romagna proprio nella seconda fascia di rischio, resta quasi isolato all’interno della Conferenza delle Regioni ...Toti per le chiusure localizzate e riaperture dove possibile. Bonaccini chiede restrizioni omogenee, con lui Lombardia, Toscana e Campania ...