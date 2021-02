ATP Singapore 2021: sorteggiato il tabellone. Per Roberto Marcora c’è subito Gulbis con potenziale vista su Mannarino (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stato effettuato il sorteggio dell’ATP 250 di Singapore, uno dei tre eventi che caratterizzerà, al maschile, la settimana che segue gli Australian Open. Un solo italiano al via, Roberto Marcora, in attesa dell’esito delle qualificazioni che vede Matteo Viola e Alessandro Bega (vincitore del derby con Fabrizio Ornago) al turno decisivo. Per Marcora non un sorteggio particolarmente facile, dal momento che l’avversario è il lettone Ernests Gulbis, mai realmente prevedibile. Proprio ieri l’ex semifinalista del Roland Garros (arrivò al penultimo atto nel 2014, con lo scalpo di Roger Federer, prima di essere battuto da Novak Djokovic) è stato sconfitto da Lorenzo Musetti ai quarti del Challenger di Biella 2. Tra i due non ci sono precedenti, neppure nei Challenger. Il tabellone è guidato ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) E’ stato effettuato il sorteggio dell’ATP 250 di, uno dei tre eventi che caratterizzerà, al maschile, la settimana che segue gli Australian Open. Un solo italiano al via,, in attesa dell’esito delle qualificazioni che vede Matteo Viola e Alessandro Bega (vincitore del derby con Fabrizio Ornago) al turno decisivo. Pernon un sorteggio particolarmente facile, dal momento che l’avversario è il lettone Ernests, mai realmente prevedibile. Proprio ieri l’ex semifinalista del Roland Garros (arrivò al penultimo atto nel 2014, con lo scalpo di Roger Federer, prima di essere battuto da Novak Djokovic) è stato sconfitto da Lorenzo Musetti ai quarti del Challenger di Biella 2. Tra i due non ci sono precedenti, neppure nei Challenger. Ilè guidato ...

OA_Sport : ATP Singapore 2021: il tabellone principale vede al via Roberto Marcora, sorteggiato contro Ernests Gulbis. Prima t… - sportface2016 : Tennis, qualificazioni Atp #Singapore 2021: #Viola e #Bega al turno decisivo - livetennisit : ATP Singapore: Il Tabellone Principale. Roberto Marcora al via per i colori italiani - ATPtennis2002 : RT @federtennis: Qualificazioni #ATP 250 Singapore Superano il 1° turno: #Bega 7-5 6-2 Ornago #Viola 6-3 6-2 Lawson #stayFIT #tennis http… - sportface2016 : Tabellone Atp #Singapore 2021: presente #Marcora, #Mannarino numero uno del seeding -