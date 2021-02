Uomini e donne: Sophie ha scelto Matteo (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sophie Codegoni ha fatto la sua scelta. E la sua scelta è Matteo. Il bel ragazzo tutto timidezza e tatuaggi ha conquistato il cuore della bella tronista di Uomini e donne che lo ha preferito a Giorgio, l’altro suo corteggiatore. Per Matteo e Sophie la favola può dunque iniziare. Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 19 febbraio 2021)Codegoni ha fatto la sua scelta. E la sua scelta è. Il bel ragazzo tutto timidezza e tatuaggi ha conquistato il cuore della bella tronista diche lo ha preferito a Giorgio, l’altro suo corteggiatore. Perla favola può dunque iniziare. Articolo completo: dal blog SoloDonna

RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - pdnetwork : Legge per la parità salariale, estensione congedo di paternità a 3 mesi, più asili nido, sostegno all'occupazione e… - Rilu_2822 : @dockyard_ Per le donne Toro, Leone e bilancia ... per uomini Toro Sagittario e Acquario...?????? - AriannaAmbrosi0 : RT @Massimo20_IT: La Roccia d'oro in Myanmar è un enorme macigno in bilico e si crede sia tenuto in equilibrio eterno da un capello di Bud… -