Uomini e Donne: Le Polemiche Dopo le Ultime Puntate! (Di venerdì 19 febbraio 2021) Uomini e Donne: nelle Ultime puntate, al centro dell’attenzione c’è stato Maurizio, che Maria De Filippi ha provato a smascherare attraverso Gemma e la dama Maria. La cosa però ha sollevato molte Polemiche… Uomini e Donne continua ad andare avanti tutti i giorni e di tanto in tanto non mancano critiche e commenti negativi. Negli ultimi giorni si stanno scatenando diverse Polemiche in merito all’andamento delle Ultime puntate, soprattutto per la vicenda di Gemma e Maurizio. Ecco che cosa sta succedendo. Uomini e Donne: critiche per la recita di Gemma e Maria! Nelle Ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma si è duramente schierata contro il terzo Maurizio, sostenendo che ... Leggi su uominiedonnenews (Di venerdì 19 febbraio 2021): nellepuntate, al centro dell’attenzione c’è stato Maurizio, che Maria De Filippi ha provato a smascherare attraverso Gemma e la dama Maria. La cosa però ha sollevato moltecontinua ad andare avanti tutti i giorni e di tanto in tanto non mancano critiche e commenti negativi. Negli ultimi giorni si stanno scatenando diversein merito all’andamento dellepuntate, soprattutto per la vicenda di Gemma e Maurizio. Ecco che cosa sta succedendo.: critiche per la recita di Gemma e Maria! Nellepuntate di, Gemma si è duramente schierata contro il terzo Maurizio, sostenendo che ...

RaiTre : «Perché due donne o due uomini non possono crescere un bambino e sette suore, sì? Questa è una domanda che mi sono… - ilpost : Tra le tante cose che si possono fare nel nostro sistema solare, compiere un atterraggio controllato su #Marte è un… - LoredanaBerte : Ma chi l'ha detto che gli uomini vengono da Marte e le donne da Venere? ?? ?? #perserverance #mars - giorgiap85 : RT @carolin05107782: D: a me è piacuto troppo quello di ieri 'le donne non hanno bisogno di uomini, hanno bisogno di Dayane' SDG: si non lo… - StefaniaDurello : RT @Dayne999: @flayawa Figurati. Sono irritanti e odiose le donne covidiote. Gli uomini covidioti: disprezzo totale. -