“Una piccola Eli | quasi 17enne” | un’ Elisabetta Gregoraci mai vista E già bellissima

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Tutti pazzi per. Era già famosa prima ma da quando ha partecipato al GF Vip la conduttrice e showgirl calabrese ha decisamente accresciuto la sua popolarità. E la sua schiera di fan, che ogni giorno le inviano regali e messaggi pieni di affetto su Instagram. Sono tanti i telespettatori che rimpiangono i tempi in cui era nella Casa, quando sembrava vicinissima a Pierpaolo Pretelli. Ma la decisione di Eli di uscire anticipatamente dal reality di Alfonso Signorini, che ha provato a convincerla in ogni modo a restare, era irrevocabile: non poteva non trascorrere le feste di Natale con il suo unico amore, il figlio Nathan Falco. Ma in fondo è tornata più e più volte nella Casa di Cinecittà. Dopo la sua uscita di scena, Pier si è avvicinato a Giulia Salemi e oggi sono inseparabili. (Continua dopo la foto)...