TerraMaster | ecco D8 Thunderbolt 3 per i professionisti creativi

Leggi su tuttotek

(Di venerdì 19 febbraio 2021)ha recentemente annunciato Fast Dual 40 Gbps 8-bay D83, perfetto per gestire video in 4K, azienda specializzata nella produzione di prodotti per l’archiviazione, ha presentato D83. Si tratta di una soluzione DAS a 8 bay dotata di funzionalità RAID, velocissima e altamente flessibile; in grado di estendere la capacità di archiviazione fino a 144 Terabyte. D8è molto veloce e affidabile per le più impegnative attività di archiviazione e recupero dati, inclusi flussi video, com l’editing e lo streaming di video in 4K. Inoltre è dotato del nuovo ciò RAID di, di una CPU potente e due interfacce3 da 40 Gbps. Ipossono avere a disposizione una capacità di ...