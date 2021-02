Speedtest Award | WINDTRE operatore con rete mobile più veloce d’Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 19 febbraio 2021) (Teleborsa) –si conferma l’piùsecondo Ookla, la società leader globale nelle applicazioni di testing e nella data analysis per le reti fisse e mobili, che ha sviluppato. L’azienda guidata da Jeffrey Hedberg ha ricevuto, infatti, da Ookla lo“per aver fornito la più elevata velocità dianche nel terzo e quarto trimestre 2020”. In particolare,– sottolinea la società in una nota – ha ottenuto la migliore prestazione con un risultato medio di 46,82 Mbps in download e di 13,79 Mbps in upload, realizzando uno Speed Score totale pari a 46,90, di oltre 12 punti superiore rispetto al secondo classificato. I dati sono stati ...