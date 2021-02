Sonia Lorenzini svela cosa accade prima delle puntate del GF Vip | chi non saluta | gli assenti e i camerini

Leggi su biccy

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Nel backstage del GF Vip succede di tutto, dal gelo tra Antonella Elia e Elisabetta Gregoraci, a Massimiliano Morra accusato di nonre nessuno, fino a qualche litigata. Ieriintervistata a Casa Chi ha confermato il reality nel reality che ha luogo dietro le quinte del GF Vip. “Quando parto da Milano sono con Cecilia Capriotti, Giacomo Urtis, Guenda Goria, Francesco Oppini ed Enock. Arriviamo a Roma, facciamo il tampone e se siamo ok e si passa ai, trucco e parrucco. Ogni tanto qualcuno passa da un camerino all’altro. Adesso io sono accoppiata con Giacomo Urtis. Di solito vicino a me c’è Carlotta e nel camper di fronte c’è la Zia Malgy. Selvaggia Roma era assente nell’ultima puntata. Dicono che stia girando un film. Non so se sia un film, ma non so benesia e di ...