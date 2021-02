Siderurgia più verde Accordo tra Danieli | Leonardo e Saipem

(Di venerdì 19 febbraio 2021)hanno firmato unquadro per proporsi assieme in progetti di riconversione di impianti primari nel settore siderurgico, sia in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, ...

Danieli, Leonardo e Saipem hanno firmato un accordo quadro per proporsi assieme in progetti di riconversione di impianti primari nel settore siderurgico, sia in Italia, in particolare nel Mezzogiorno, ...Due fronti che, dicono i rappresentanti dei lavoratori, richiedono 'alpresto le necessarie e ... che ritengnono ci sia in gioco non solo lo stabilimento di Taranto ma il futuro della...