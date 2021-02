Milan, Donnarumma: “Ora siamo più squadra. Sullo scudetto…” | News (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gianluigi Donnarumma, portiere del Milan, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Gigio si è soffermato sulla forza della squadra Milan, Donnarumma: “Ora siamo più squadra. Sullo scudetto…” News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 19 febbraio 2021) Gianluigi, portiere del, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Sky Sport. Gigio si è soffermato sulla forza della: “OrapiùPianeta

AntoVitiello : #Donnarumma: 'Trattativa per il rinnovo, come la vivo? Serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al #Milan.… - SkySport : Milan-Inter, Donnarumma a Sky: 'Se chiudo gli occhi vedo Ibra che decide il derby' - AntoVitiello : Battuta d'arresto pesante per il #Milan, mai in partita contro lo #Spezia, che ha giocato una gara incredibile. Ser… - serieAnews_com : Gigio #Donnarumma, portiere del #Milan, ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter - CMercatoNews : ????? #Milan, #Donnarumma ha parlato del suo futuro e della trattativa per il rinnovo di contratto -