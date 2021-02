Mihajlovic pronto per Sanremo: 'Io e Ibra, due zingari sul palco' (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella chiacchierata più lunga ed esaustiva degli ultimi tempi, Sinisa Mihajlovic tocca ogni tema. Uno, il confronto coi tifosi dopo il pullman - gate nato venerdì 12 febbraio nel pre Bologna - ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Nella chiacchierata più lunga ed esaustiva degli ultimi tempi, Sinisatocca ogni tema. Uno, il confronto coi tifosi dopo il pullman - gate nato venerdì 12 febbraio nel pre Bologna - ...

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic pronto Mihajlovic pronto per Sanremo: 'Io e Ibra, due zingari sul palco' Il futuro e l'agente ? In settimana, Sinisa Mihajlovic ha cambiato agente: dal gruppo Pastorello a Lucci. E in futuro cambierà squadra nonostante il contratto fino al 2023? Bologna si interroga. 'In ...

Probabili formazioni Serie A della 23giornata: ultime news dai campi ...ai diffidati Quello di quelli 'a rischio giallo' non è mai stato un problema per Sinisa Mihajlovic ... Pronto Tonali Pioli ritrova Calabria sulla destra. Il terzino ha scontato il turno di squalifica e ...

Mihajlovic pronto per Sanremo: "Io e Ibra, due zingari sul palco"

Sinisa Mihajlovic sarà uno dei protagonisti di Sanremo 2021. L'indiscrezione trapelata nelle ultime ore è stata confermata dall'allenatore del Bologna in conferenza stampa: "Andrò a Sanremo: io e Ibra ...

Sassuolo Bologna, le probabili formazioni De Zerbi senza Boga, Mihajlovic rilancia Orsolini in attacco al posto di Skov Olsen: le probabili formazioni di Sassuolo-Bologna ...

