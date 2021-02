L'ex priore di Bose disobbedisce a Francesco Ma il pugno duro del Papa disorienta i fedeli (Di venerdì 19 febbraio 2021) Era l'icona della chiesa progressita, ora Enzo Bianchi si rifiuta di lasciare il monastero per andare in Toscana. La punizione del pontefice Leggi su quotidiano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Era l'icona della chiesa progressita, ora Enzo Bianchi si rifiuta di lasciare il monastero per andare in Toscana. La punizione del pontefice

Corriere : La “guerra” dell’ex priore Enzo Bianchi: non lascia Bose e disubbidisce al Vaticano - Notiziedi_it : A Bose ormai è peggio della guerra dei Roses, l'ex priore Enzo Bianchi non se ne va e disubbidisce - francobus100 : A Bose ormai è peggio della guerra dei Roses, l'ex priore Enzo Bianchi non se ne va e disubbidisce - donMimmo : RT @Avvenire_Nei: L'ex priore Enzo Bianchi rifiuta di trasferirsi a Cellole come concordato - LRAdele : A Bose ormai è peggio della guerra dei Roses, l'ex priore Enzo Bianchi non se ne va e disubbidisce -