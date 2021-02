Le restrizioni di questo periodo rappresentano un banco di prova per tutti e sono (Di venerdì 19 febbraio 2021) innegabili il sacrificio e la fatica che facciamo per rispettarle. Se c'è una cosa che ho imparato da questo momento, ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021) innegabili il sacrificio e la fatica che facciamo per rispettarle. Se c'è una cosa che ho imparato damomento, ...

MuRuRi79 : RT @laitman_it: Mascherine, isolamento a casa, distanza dal lavoro, distanziamento e restrizioni nei contatti sociali; questo crea l’oppor… - AndreaBozio : RT @christiancritic: @matteomatzuzzi Parisi (uno dei più grandi fisici viventi e presidente dei Lincei) scrive questo: 'è in arrivo grande… - tw_fyvry : Le partite di Europa League giocate da alcune squadre in campo neutro per le restrizioni ai viaggi da questo o da q… - Turismopassione : @ultimenotizie Andando di questo passo, se non ci fossero i vaccini, in un anno 4 milioni di contagiati. Il governo… - daniele19921 : @MauroLeonardi3 vaccino non soffra di effetti collaterali,per il ritorno delle processioni in questo 2021,soprattut… -