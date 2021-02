Juventus | il quadro degli infortunati | quando tornano Arthur | Bonucci | Chiellini e Cuadrado

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021) Laè alle prese con diversi infortuni: eccodovrebbero tornareLadeve fare i conti con gli infortuni. Se il ritorno di Dybala in campo potrebbe avvenire contro il Crotone, sono lontani ancora quelli di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Come riporta Tuttosport,potrebbe tornare contro la Lazio mentre il numero 3 bianconero tenterebbe il recupero per la gara precedente contro lo Spezia così come, invece, sarebbe pronto per la Lazio o con più cautela, contro il Porto in ...