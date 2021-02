Il figlio di Stevie Wonder lancia una capsule collection con Iceberg (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il figlio di Stevie Wonder, Kailand O. Morris, ha intrapreso la strada della moda sulle orme materne: esce a luglio la sua capsule collection Avevamo già sentito parlare di Kailand O. Morris, il figlio di Stevie Wonder e della stilista Kai Milla, come testimonial di Iceberg, ma adesso, il giovane figlio d’arte, ha scelto la creazione, debuttando come stilista. In collaborazione con Iceberg, Kailand O. Morris ha lanciato una capsule collection dove dalle forti ispirazioni underground e sportive, con un tocco di ‘hype-psychedelic’. La nuova collezione sarà disponibile dal prossimo luglio e dalle anticipazioni sappiamo che sarà composta da piumini, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ildi, Kailand O. Morris, ha intrapreso la strada della moda sulle orme materne: esce a luglio la suaAvevamo già sentito parlare di Kailand O. Morris, ildie della stilista Kai Milla, come testimonial di, ma adesso, il giovaned’arte, ha scelto la creazione, debuttando come stilista. In collaborazione con, Kailand O. Morris hato unadove dalle forti ispirazioni underground e sportive, con un tocco di ‘hype-psychedelic’. La nuova collezione sarà disponibile dal prossimo luglio e dalle anticipazioni sappiamo che sarà composta da piumini, ...

