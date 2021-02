Governo, era Draghi al via: Recovery e piano vaccini, le priorità (Di venerdì 19 febbraio 2021) Archiviata ormai l’era Conte, con il professore di diritto privato che tornerà ad insegnare all’Università di Firenze, atteso dai suoi studenti ansiosi di “interrogarlo” sull’esperienza di Governo, si apre ufficialmente una nuova fase. Si è concluso ieri, infatti, l’iter parlamentare della fiducia al nuovo Esecutivo guidato Mario Draghi, poco dopo le 22 quando è arrivato il via libera della Camera con 535 sì, 56 contrari e 5 astenuti. Il giorno prima era toccato al Senato con 262 sì, maggioranza decisamente ampia, ma non record come era accaduto al Governo Monti nel 2011. Traghettare il Paese fuori dalla pandemia e gestire le risorse in arrivo dall’Europa, questa la missione che dovrà compiere l’ex numero della BCE, obiettivo che va di pari passo con la necessità di avviare riforme ormai improcrastinabili, dal fisco alla Pubblica ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 febbraio 2021) Archiviata ormai l’era Conte, con il professore di diritto privato che tornerà ad insegnare all’Università di Firenze, atteso dai suoi studenti ansiosi di “interrogarlo” sull’esperienza di, si apre ufficialmente una nuova fase. Si è concluso ieri, infatti, l’iter parlamentare della fiducia al nuovo Esecutivo guidato Mario, poco dopo le 22 quando è arrivato il via libera della Camera con 535 sì, 56 contrari e 5 astenuti. Il giorno prima era toccato al Senato con 262 sì, maggioranza decisamente ampia, ma non record come era accaduto alMonti nel 2011. Traghettare il Paese fuori dalla pandemia e gestire le risorse in arrivo dall’Europa, questa la missione che dovrà compiere l’ex numero della BCE, obiettivo che va di pari passo con la necessità di avviare riforme ormai improcrastinabili, dal fisco alla Pubblica ...

emmabonino : Qui una volta era tutto un 'usciamo dall'euro'. Per questo sono particolarmente contenta di poter votare con… - ItaliaViva : Mi interessa sostenere il percorso di questo governo. Tanti per conservare la propria postazione hanno consumato te… - TeresaBellanova : Non ci appassiona la domanda se il suo sia un governo tecnico o politico. Fin dall'inizio abbiamo detto che la doma… - stranierovunque : Non capisco chi accusa Grillo di incoerenza. Quando era all'opposizione, mandava affanculo tutti i partiti. Da quan… - GoemonIshiXIII : @RegLombardia Quindi in fatto di sanità voi siete quelli del modello da seguire, giusto?!? Era il Governo che sbagl… -