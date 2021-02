Fedez-Michielin a Sanremo? La decisione arriva il 24 febbraio (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tribunale civile di Roma deciderà sulla esclusione o meno del brano di Fedez- Francesca Michielin dalla prossima kermesse sanremese Continua la diatriba sulla partecipazione o meno di Fedez e Michielin a Sanremo. Intanto si dovrà attendere il 24 febbraio quando il Tribunale civile di Roma si pronuncerà sulla esclusione o meno del brano “Chiamami per nome” che la coppia Fedez e Francesca Michielin dovrebbero portare a Sanremo, dopo il ricorso presentato dall’associazione artisti e musicisti A.M.I.C.A., congiuntamente all’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi. Tutto è nato dopo la pubblicazione su Instagram di alcuni secondi del brano. Il giudice Stefania Garrisi ha accolto appunto le richieste delle due associazioni, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Tribunale civile di Roma deciderà sulla esclusione o meno del brano di- Francescadalla prossima kermesse sanremese Continua la diatriba sulla partecipazione o meno di. Intanto si dovrà attendere il 24quando il Tribunale civile di Roma si pronuncerà sulla esclusione o meno del brano “Chiamami per nome” che la coppiae Francescadovrebbero portare a, dopo il ricorso presentato dall’associazione artisti e musicisti A.M.I.C.A., congiuntamente all’Associazione Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi. Tutto è nato dopo la pubblicazione su Instagram di alcuni secondi del brano. Il giudice Stefania Garrisi ha accolto appunto le richieste delle due associazioni, ...

