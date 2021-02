Due eventi streaming dedicati a John Coltrane e a Wayne Shorter (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato 27 e domenica 28 febbraio saranno due giorni di musica live, racconti e divulgazione dedicata a due giganti del jazz: John Coltrane e Wayne Shorter, maestri che hanno ispirato intere generazioni di musicisti. Attraverso live performance, momenti didattici, aneddoti, immagini e video, rigorosamente in HD live streaming in diretta dal Marinelli Studio di Roma, gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio affascinante attraverso la profondità e l'immenso valore di Coltrane e Shorter, artisti che attraverso la loro spiritualità hanno ricordato al mondo il potere della Musica di raccontare l'invisibile e il misterioso, esprimendo le emozioni più profonde dell'essere umano. Guida agli eventi: Sabato 27 febbraio 2021, alle 18: "Giant Steps. Viaggio ... Leggi su panorama (Di venerdì 19 febbraio 2021) Sabato 27 e domenica 28 febbraio saranno due giorni di musica live, racconti e divulgazione dedicata a due giganti del jazz:, maestri che hanno ispirato intere generazioni di musicisti. Attraverso live performance, momenti didattici, aneddoti, immagini e video, rigorosamente in HD livein diretta dal Marinelli Studio di Roma, gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio affascinante attraverso la profondità e l'immenso valore di, artisti che attraverso la loro spiritualità hanno ricordato al mondo il potere della Musica di raccontare l'invisibile e il misterioso, esprimendo le emozioni più profonde dell'essere umano. Guida agli: Sabato 27 febbraio 2021, alle 18: "Giant Steps. Viaggio ...

