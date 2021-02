Caso Schwazer, la Wada in un tweet: “Inorridita dalle numerose accuse prive di fondamento” (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attraverso un tweet diffuso in nottata, la Wada ha commentato il Caso del marciatore Alex Schwazer. Non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto l’agenzia mondiale antidoping, che si è definita Inorridita ed ha spiegato come intende muoversi. “Con grave preoccupazione la Wada ha preso atto dei commenti di un giudice del tribunale di Bolzano, ma il dispositivo dovrà essere valutato nella sua completezza. La Wada è Inorridita dalle tante accuse prive di fondamento. Nonostante le numerose prove avanzate da parte nostra, il giudice le ha rigettate in favore di altre ipotesi che non stavano in piedi. L’agenzia resta ferma nelle prove fornite e respinge le ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 febbraio 2021) Attraverso undiffuso in nottata, laha commentato ildel marciatore Alex. Non ha usato mezzi termini per esprimere il proprio disappunto l’agenzia mondiale antidoping, che si è definitaed ha spiegato come intende muoversi. “Con grave preoccupazione laha preso atto dei commenti di un giudice del tribunale di Bolzano, ma il dispositivo dovrà essere valutato nella sua completezza. Latantedi. Nonostante leprove avanzate da parte nostra, il giudice le ha rigettate in favore di altre ipotesi che non stavano in piedi. L’agenzia resta ferma nelle prove fornite e respinge le ...

