Cambio colori regioni oggi, indice Rt in crescita: i contagi aumentano (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 febbraio 2021 - E' un venerdì di passione per mezza Italia, che si prepara a parecchie "retrocessioni" sul fronte del Cambio di colore delle regioni: mezzo paese infatti rischia di passare ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 19 febbraio 2021) Milano, 19 febbraio 2021 - E' un venerdì di passione per mezza Italia, che si prepara a parecchie "retrocessioni" sul fronte deldi colore delle: mezzo paese infatti rischia di passare ...

Corriere : Secondo il virologo, in primavera-estate l’epidemia avrà un arresto - ilfoglio_it : Come cambierà il colore delle regioni? La situazione della pandemia in Italia - bisanzio21 : RT @lucabattanta: Dopo lo sgarro dello sci (che vuol dire il lavoro dei precari stagionali)il passaggio in arancione della Lombardia signi… - Ariel2575 : RT @lucabattanta: Dopo lo sgarro dello sci (che vuol dire il lavoro dei precari stagionali)il passaggio in arancione della Lombardia signi… - infoitinterno : Contagi, cambio di colori per le Regioni: 7 verso l'arancione, una a rischio il rosso -