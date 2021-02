Cagliari-Torino | buio totale per la squadra di Giulini | nessuna dichiarazione e Di Francesco vicino all’esonero

Leggi su mediagol

(Di sabato 20 febbraio 2021) Lacrime, rabbia e sgomento per i calciatori della compagine sarda., la decide Bremer: successo granata, ennesima debacle per Di. La classifica aggiornataIlcontinua a perdere ed adesso la situazione in seno allo spogliatoio delladel patronè diventata insostenibile. Testimonianza ne è il fatto che nessun tesserato della franchigia sarda ha rilasciato alcunanel post partita del match contro il. Bremer ha deciso una gara che sembrava destinata ad uno scialbo zero a zero sugli sviluppi di un corner. La formazione di Eusebio Dicostruisce, non finalizza ma soprattuto prende gol negli ultimi minuti: anche contro l'Atalanta infatti il gol di Luis Muriel che ha ...