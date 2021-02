Caccia alle varianti, L'Iss lancia uno screening rapido a tappeto (Di venerdì 19 febbraio 2021) Caccia alle varianti che rischiano di rallentare la fuoriuscita dal Covid. Parte una nuova indagine rapida "quick survey" dell'Istituto superiore di sanità per stabilire una mappatura sul territorio ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 febbraio 2021)che rischiano di rntare la fuoriuscita dal Covid. Parte una nuova indagine rapida "quick survey" dell'Istituto superiore di sanità per stabilire una mappatura sul territorio ...

Agenzia_Ansa : #Impeachment, #DonaldTrump assolto: 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando'. Guarda anche tutti i video del… - MediasetTgcom24 : Impeachment, Trump: 'Finita la caccia alle streghe, sto tornando' #donaldtrump - Tallutina : RT @MelaVerde1: @tinyraindropss Lo humor politicamente scorretto esiste ovunque, ma il punto è che qui in Italia, e Twitter ne è un chiaro… - infoitinterno : Racugno a Radio Casteddu: 'Partita in Sardegna la caccia alle varianti del virus' - MelaVerde1 : @tinyraindropss Lo humor politicamente scorretto esiste ovunque, ma il punto è che qui in Italia, e Twitter ne è un… -