Appello dei Salesiani: aiutiamo i giovani del Tigray (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Missionari Salesiani da anni svolgono importanti attività in Etiopia. La pandemia e il conflitto tuttora in corso stanno mettendo in difficoltà le numerose missioni nel Tigray. A farne le spese sono le fasce più povere e deboli della popolazione. La Fondazione Opera Don Bosco onlus ha deciso di lanciare un Appello per il sostegno Leggi su periodicodaily (Di venerdì 19 febbraio 2021) I Missionarida anni svolgono importanti attività in Etiopia. La pandemia e il conflitto tuttora in corso stanno mettendo in difficoltà le numerose missioni nel. A farne le spese sono le fasce più povere e deboli della popolazione. La Fondazione Opera Don Bosco onlus ha deciso di lanciare unper il sostegno

SimoPillon : #PILLON ASSOLTO in appello da ACCUSE DI #OMOFOBIA di ARCIGAY. Dedico questa vittoria a tutte le mamme e a tutti i… - fattoquotidiano : Covid, l’appello al governo: “Misure restrittive, mascherine ffp2 obbligatorie, screening dei tamponi per individua… - GabriGiammanco : Sottoscrivo l’appello del Prof @RobertoBurioni e mi auguro che tutte le forze politiche facciano lo stesso: i vacci… - Giosca3Giovanna : RT @La7tv: #omnibus L'europarlamentare del PD @ale_moretti, dopo la visita nei campi profughi della #Bosnia, lancia il suo appello a non di… - La7tv : #omnibus L'europarlamentare del PD @ale_moretti, dopo la visita nei campi profughi della #Bosnia, lancia il suo app… -