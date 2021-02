Adler acquisisce la divisione Acoustic di Farecia e consolida la leadership nel settore Scudieri | Passo decisivo

Leggi su ildenaro

(Di venerdì 19 febbraio 2021)Pelzer,Gruppo manifatturiero italiano leader globale nella componentistica automotive, ha raggiunto un accordo esclusivo con Faurecia per l’acquisizione di Faurecias and Soft Trims (Ast). Faurecia AST è attiva in Europa con stabilimenti industriali situati in Francia (Marckolsheim, Saint-Quentin, Mouzon e Mornac), Lussemburgo (Eselborn), Regno Unito (Washington), Spagna (Olmedo) e Polonia (Legnica). A questi si aggiunge il centro R&S in Francia, a Mouzon, che conta circa 1820 dipendenti e 385 milioni di euro di fatturato nel 2019. Con questa acquisizione,Pelzer Group compie un ulterioreverso l’obiettivo di diventare leader mondiale neldell’acustica automobilistica in qualità di investitore industriale da tempo fedele all’automotive e con un comprovato track ...