7 videogiochi per PS5 che non vediamo l'ora di provare (Di venerdì 19 febbraio 2021) Preparate snack, divano comodo, cuffie, sedia da gaming e ovviamente la vostra Playstation 5. Questo è un anno pieno di titoli di videogiochi per PS5 che vi faranno viaggiare in mondi meravigliosi e adrenalinici. Alcuni di questi videogiochi per PS5 sono in esclusiva, di alcuni si conosce già la release date, per altri dovrete avere un po' di pazienza, ma dai trailer si capisce che ne vale assolutamente la pena! Returnal Returnal Gameplay Trailer Questo shooter in terza persona dalle ambientazioni horror/fantascientifiche uscirà in esclusiva per Playstation 5 il 30 di aprile (e non il 19 marzo come annunciato in precedenza). Grafiche mozzafiato, audio 3d per immersività totale e la possibilità di impersonare Selene, pilota di una navicella spaziale inguainata in una tuta e armata con una dotazione pazzesca, che dovrà combattere contro alieni ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 19 febbraio 2021) Preparate snack, divano comodo, cuffie, sedia da gaming e ovviamente la vostra Playstation 5. Questo è un anno pieno di titoli diper PS5 che vi faranno viaggiare in mondi meravigliosi e adrenalinici. Alcuni di questiper PS5 sono in esclusiva, di alcuni si conosce già la release date, per altri dovrete avere un po' di pazienza, ma dai trailer si capisce che ne vale assolutamente la pena! Returnal Returnal Gameplay Trailer Questo shooter in terza persona dalle ambientazioni horror/fantascientifiche uscirà in esclusiva per Playstation 5 il 30 di aprile (e non il 19 marzo come annunciato in precedenza). Grafiche mozzafiato, audio 3d per immersività totale e la possibilità di impersonare Selene, pilota di una navicella spaziale inguainata in una tuta e armata con una dotazione pazzesca, che dovrà combattere contro alieni ...

TheGamesMachine : Si amplia ancora la rete di studi di sviluppo targati #Larian per #BaldursGate3. Che vi piaccia o meno l'approccio… - TheGamesMachine : #Rustler rivisita le meccaniche dei primi #GTA in un bizzarro medioevo, ideato per essere spassoso più che storicam… - Eurogamer_it : #SeaofThieves: gennaio 2021 è stato il mese migliore per numero di utenti attivi. - maytasha07 : RT @tuttoteKit: #Capcom Arcade Stadium è finalmente disponibile per #Nintendo Switch #CapcomArcadeStadium #NintendoSwitch #tuttotek https:/… - redCloud3299 : RT @Eurogamer_it: #CrayonShinChan: il colorato titolo per #Switch potrebbe arrivare anche in occidente. -