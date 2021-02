Zelda: Breath of the Wild 2 procede a tutta forza nello sviluppo. Nuovi dettagli arriveranno quest'anno (Di giovedì 18 febbraio 2021) Durante il recente Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato The Legend of Zelda: Skyward Sword HD per Switch. Ma, ovviamente, dato che sono passati due anni dall'annuncio del sequel di Breath of the Wild e dato che siamo a pochi giorni dal 35° anniversario di Zelda, i fan chiedono novità sul prossimo gioco principale della serie Sebbene non siamo riusciti a vedere il sequel di Breath of the Wild nel recente Direct, riceveremo maggiori informazioni nei prossimi mesi. Prima di svelare l'imminente remaster di Skyward Sword, il produttore della serie Eiji Aonuma è apparso sullo schermo per condividere un breve aggiornamento. Dopo aver rassicurato che lo sviluppo del sequel di Breath of the Wild sta procedendo senza intoppi ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 18 febbraio 2021) Durante il recente Nintendo Direct, Nintendo ha annunciato The Legend of: Skyward Sword HD per Switch. Ma, ovviamente, dato che sono passati due anni dall'annuncio del sequel diof thee dato che siamo a pochi giorni dal 35° anniversario di, i fan chiedono novità sul prossimo gioco principale della serie Sebbene non siamo riusciti a vedere il sequel diof thenel recente Direct, riceveremo maggiori informazioni nei prossimi mesi. Prima di svelare l'imminente remaster di Skyward Sword, il produttore della serie Eiji Aonuma è apparso sullo schermo per condividere un breve aggiornamento. Dopo aver rassicurato che lodel sequel diof thestando senza intoppi ...

