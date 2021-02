World of Warcraft in nuovi leak trapelati accidentalmente da Blizzard poco prima della BlizzCon

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Manca solo un giorno allaonline, ma a quanto pare un membro dinon vedeva l'ora di svelare qualche dettaglio su ciò che devono aspettarsi i fan diofe la sua espansione Shadowlands. Ovviamente ci addentriamo nel territorio degli spoiler, perciò se non volete rovinarvi la sorpresa non proseguite oltre. Secondo quanto rivelato, ci saranno tantissimi dettagli in arrivo con l'aggiornamento 9.1 di Shadowlands. Ufficialmente intitolato Chains of Domination, il primo importante aggiornamento dei contenuti per questa espansione si concentrerà su un personaggio particolare e sulla nuova area di Kothria, l'antica città dei segreti. Le quattro alleanze uniranno le forze per combattere contro questo personaggio, presentando un'altra potenziale unione tra i membri...

Blizzard sembra aver accidentalmente trapelato alcuni dettagli su World of Warcraft, poco prima della BlizzCon.Blizzard ha involontariamente svelato tutte le novità in arrivo nel prossimo BlizzCon tramite il proprio mediakit. Ecco i dettagli.. Blizzard ha involontariamente svelato le novità che dovrebbero ...