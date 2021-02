Valheim è un successo incredibile che si avvicina a 3 milioni di copie vendute

(Di giovedì 18 febbraio 2021)dello sviluppatore Iron Gate AB ha registrato unsin dal lancio su Steam Early Access all'inizio di questo mese. In 13 giorni, il titolo ha venduto oltre duedi, ottenendo una valutazione "estremamente positiva" ed è uno dei titoli più popolari su Twitch. Sembra che il gioco survival vichingo raggiungerà presto un altro importante traguardo, poiché Embracer Group ha confermato quasi tredi. Inoltre, in seguito ai risultati del Q3 FY20/21, il CEO Lars Wingefors ha dichiarato che Coffee Stain - che pubblica il titolo - possiede una quota di minoranza dello sviluppatore Iron Gate AB. Coffee Stain Holding è una delle tante società di proprietà del gruppo. È anche degno di nota per la ...

Valheim ha già venduto 1 milione di copie, è il nuovo successo di Steam. Toccato il traguardo dei 367,000 giocatori simultanei.