Tg Lazio | edizione del 18 febbraio 2021

(Di giovedì 18 febbraio 2021) "Dai dati in nostro possesso il Lazio dovrebbe rimanere in zona gialla". Lo ha detto oggi l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato, spiegando che l'indice di trasmissione RT è a 0.95 e c'è una riduzione di focolai e del tasso di posti letto occupati. L'ultima parola, però, spetta all'Istituto Superiore di Sanità e al ministero, che domani si pronunceranno. Intanto oggi sono iniziate le vaccinazioni per gli under 55 anni riservate agli operatori delle forze dell'ordine e le prenotazioni, oltre 10mila, riservate ai docenti e al corposcolastico di scuole e università.