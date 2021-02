‘Temptation Island’, un discusso ex protagonista ritrova l’amore! (Foto) (Di giovedì 18 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto Vittorio Collina nel corso della sesta edizione di Temptation Island dove ha partecipato in coppia con l’ormai ex fidanzata Katia Fanelli. I due avevano deciso di partecipare al docu-reality prevalentemente per capire se i sentimenti della Fanelli erano cosi forti da superare la lontananza forzata. M è stato proprio durante il viaggio nei sentimenti che Collina si è avvicinato particolarmente alla tentatrice Vanessa Cinelli con cui ha intrapreso una frequentazione una volta lasciata la Sardegna, anche se poi le cose non sono andate per il verso giusto e proprio Vittorio aveva annunciato e spiegato i motivi della rottura. A distanza di un pò di tempo però il cuore dell’ex protagonista di Temptation Island sembra aver ricominciato a battere per una ragazza mora che corrisponde al nome di Victoria Biguzzi, 22enne di Cesena. E’ stato lo stesso Vittorio ... Leggi su isaechia (Di giovedì 18 febbraio 2021) Abbiamo conosciuto Vittorio Collina nel corso della sesta edizione di Temptation Island dove ha partecipato in coppia con l’ormai ex fidanzata Katia Fanelli. I due avevano deciso di partecipare al docu-reality prevalentemente per capire se i sentimenti della Fanelli erano cosi forti da superare la lontananza forzata. M è stato proprio durante il viaggio nei sentimenti che Collina si è avvicinato particolarmente alla tentatrice Vanessa Cinelli con cui ha intrapreso una frequentazione una volta lasciata la Sardegna, anche se poi le cose non sono andate per il verso giusto e proprio Vittorio aveva annunciato e spiegato i motivi della rottura. A distanza di un pò di tempo però il cuore dell’exdi Temptation Island sembra aver ricominciato a battere per una ragazza mora che corrisponde al nome di Victoria Biguzzi, 22enne di Cesena. E’ stato lo stesso Vittorio ...

